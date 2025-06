Rouen. Incendie dans une résidence étudiante : huit personnes intoxiquées dont deux hospitalisées

Un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage d'une résidence étudiante, boulevard de l'Europe à Rouen, lundi 9 juin vers 17h30.

35 sapeurs-pompiers et 14 engins sur place

L'immeuble a été évacué, le temps pour les pompiers de venir à bout des flammes. Huit personnes ont été légèrement intoxiquées. Après un bilan d'un médecin du Smur (Structure mobile d'urgence et de réanimation), deux d'entre elles ont été transportées à l'hôpital. Le locataire de l'appartement sinistré a été relogé par les services de la mairie. Au plus fort de l'intervention, 35 sapeurs-pompiers et 14 engins étaient sur place.