Le feu se serait déclenché en milieu de journée, lundi 2 avril, dans une parcelle de la forêt domaniale du Trait-Maulévrier. Vers 12h45, les sapeurs-pompiers ont dépêché une quarantaine d'hommes sur le terrain et huit engins incendie et feux de forêt. Au total, un peu plus de trois hectares ont été mangés par les flammes. L'incendie a été maîtrisé.