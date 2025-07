[Photos] Grandes Voiles du Havre. La foule au rendez-vous pour la Grande parade des équipages

Les plus grands voiliers du monde sont à voir au Havre jusqu'au lundi 7 juillet au matin, date du départ de la course The Tall Ships Races.

Le village des Grandes Voiles a été inauguré vendredi matin à 10h, au bassin des Docks, en présence d'Édouard Philippe, maire du Havre. Cette inauguration a marqué le début des animations : concerts, expositions, ateliers, conférences et visites à bord des navires.

Samedi 5 juillet, à partir de 16h, les équipages de tous les voiliers ont défilé le long des quais lors de la Grande Parade, salués les spectateurs venus en nombre les admirer. L'ambiance était au rendez-vous dans les bassins Paul-Vatine, Vauban et de l'Eure.

Les moments forts côté équipages durant la Grande Parade

L'équipage du voilier du sultanat d'Oman, Shabab Oman II. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier français Mutin. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier uruguayen Capitain Miranda. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier polonais Dar Mlodziezy. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier norvégien Christian Nadich. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier néerlandais Eendracht. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier polonais Fryderyk Chopin. - Maëlys Blondel

Les équipages des voiliers français Hosanna et Le Français. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier espagnol Pascual Flores. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier britannique, TS Royalist. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier britannique Excelsior. - Maëlys Blondel

L'équipage du voilier polonais, Dar Szczecina. - Maëlys Blondel

Les équipages des voiliers britanniques Ocean Scout et Ortac. - Maëlys Blondel

Samedi soir, les spectateurs pourront assister à un spectacle nocturne et pyrotechnique avec le Bagad de Lann-Bihoué, à partir de 22h00. Et bien sûr, la fête se poursuit dimanche !

Pratique. Tout le programme des Grandes Voiles est à retrouver sur uneteauhavre.fr et ici.