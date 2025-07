[En images]. Découvrez les bateaux amarrés au Havre pour les Grandes voiles !

Les Grandes Voiles sont de retour au Havre. Après le succès de l'édition 2017, près de 40 voiliers sont amarrés dans les bassins Paul-Vatine, Vauban et de l'Eure depuis vendredi 4 juillet et jusqu'au lundi 7 juillet 2025 pour le départ de la course nautique The Tall Ships Races.

L'inauguration a eu lieu dans la matinée du vendredi dès 10h au bassin des Docks, en présence d'Edouard Philippe, maire du Havre. Elle a donné le coup d'envoi des animations gratuites, concerts, expositions et visites à bord des navires.

Point d'orgue de l'événement, le départ de la course The Tall Ships Races sera donné lundi 7 juillet. Les voiliers s'élanceront vers Dunkerque, puis Aberdeen (Ecosse) et Kristiansand (Norvège) avant d'arriver à Esbjerg (Danemark).

C'est le moment ou jamais d'admirer ces géants des mers, de vibrer au rythme des arts vivants, et de profiter d'un week-end riche en découvertes autour du Havre.

Dès l'ouverture à 10h, le village s'est rapidement rempli de visiteurs se promenant autour des grands voiliers, tandis que d'autres s'installent à une table pour profiter d'un verre au soleil.

Les stands à ne pas manquer

Le village des Grandes Voiles s'est vite animé dès l'ouverture, attirant visiteurs et gourmands. Installés au bord des bassins, les food‑trucks et stands normands offrent un vrai condensé de terroir : crêpes, gaufres, saucissons, fromages et bières artisanales, le tout à savourer face aux majestueux voiliers.

Plaisirs salés et apéritifs sont à apprécier sur le site.

Sur place, plusieurs exposants offrent des produits en lien avec le monde maritime, des accessoires nautiques, proposés directement dans les stands installés le long des bassins

De nombreuses grandes marques sont présentes sur le village des Grandes voiles.

Le long des bassins, le village s'anime avec des animations variées, conçues aussi bien pour les enfants que pour les adultes : ateliers, spectacles, concerts et balades rythment cette fête maritime.

Haropa Port offre une immersion virtuelle pour découvrir les coulisses du port : "Une immersion virtuelle, un port qui se révèle".

Le voilier GX.3864.

Le voilier Torrevieja.

Le voilier Sorlandet.

Le voilier Eendracht.

Le voilier H23.

Le voilier mythique Morgenster.

Le voilier Shabab Oman II.

Le voilier Tara.

Le voilier Vera Cruz.

Le voilier français Mutin.

Pratique. Tout le programme des Grandes Voiles est à retrouver sur uneteauhavre.fr.