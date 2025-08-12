Normandie. Où et quand observer la pluie d'étoiles filantes ce soir ? Météo, horaires et meilleurs lieux pour voir les Perséides

Ce mardi 12 août au soir, le rendez-vous astronomique de l'été atteint son apogée : le pic d'activité des Perséides. Jusqu'à 100 météores par heure sont attendus, mais la météo pourrait contrarier les observateurs.

Pluie d'étoiles filantes en Normandie : la météo jouera-t-elle les trouble-fêtes ?

Selon Météo Basse-Normandie, les nuages seront plus présents sur le Cotentin, notamment autour de minuit, tandis que le centre et le nord du Calvados devraient connaître un voile léger. L'Orne, en revanche, bénéficiera des meilleures conditions, avec un ciel plus dégagé et donc une meilleure visibilité.

Où et quand observer les Perséides ce 12 août 2025

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est recommandé de s'éloigner des sources de pollution lumineuse et de choisir un lieu offrant une vue dégagée vers le nord-est, en direction de la constellation de Persée.

L'observation est idéale en début de nuit ou en toute fin de nuit, avant 3 heures du matin, afin de limiter l'impact de la Lune gibbeuse, qui sera lumineuse à 90%. Un bon conseil consiste à masquer la Lune derrière un bâtiment ou un arbre pour mieux distinguer les traînées lumineuses.

Un spectacle céleste à la portée de tous

Nul besoin de télescope ou de jumelles pour profiter du phénomène : vos yeux suffisent. Les Perséides sont causées par la traversée dans l'atmosphère terrestre des débris laissés par la comète Swift-Tuttle. Ce ballet d'étoiles filantes, l'un des plus beaux et des plus réguliers de l'année, attire chaque été curieux et passionnés d'astronomie.

Même si quelques nuages persistent, la Normandie offrira ce soir de beaux instants à ceux qui prendront le temps de lever les yeux vers le ciel.