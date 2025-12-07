En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Insolite. Un changement météo surprend la Normandie : ces valeurs dignes d'un mois d'avril vont-elles durer ?

Société. Une étonnante douceur est annoncée dès dimanche en Normandie. Météo France prévoit des températures largement supérieures aux normales de saison, avec des pointes jusqu'à 16°C. Une situation rare pour un début décembre, qui pourrait durer plusieurs jours.

Publié le 07/12/2025 à 09h00 - Par Mathilde Rabaud
Une douceur remarquable est attendue dès dimanche. - Unsplash

Alors que la Normandie connaissait encore ces derniers jours des après-midi à peine à 7 ou 8°C, les conditions vont radicalement changer. A partir de ce dimanche, une masse d'air beaucoup plus douce devrait envahir la région, faisant grimper le thermomètre à des niveaux inhabituellement élevés pour la saison, souligne Météo Basse-Normandie.

Selon les premières estimations, les températures pourraient afficher + 4 à + 6°C au-dessus des normales. Un contraste saisissant qui sera ressenti dans l'ensemble des départements normands.

Jusqu'à 16°C à Caen : des valeurs rares pour une fin octobre

Les tendances publiées par Météo France annoncent localement jusqu'à 16°C à Caen, un niveau que l'on observe plus souvent au printemps qu'à l'approche de décembre.
Partout ailleurs en Normandie, les thermomètres pourraient afficher 14 à 15°C, parfois dès la fin de matinée. Un scénario bien différent des températures actuelles (autour de 8 degrés en plein après-midi).

Cette douceur généralisée s'explique par la remontée d'un flux océanique particulièrement doux, installé plusieurs jours sur la France.

Une douceur durable : quand ce redoux va-t-il se terminer ?

Autre élément notable : cette situation ne serait pas temporaire. Les météorologues s'accordent sur un phénomène durable, avec des valeurs qui devraient rester nettement supérieures aux normales saisonnières toute la semaine suivante.

Aucune arrivée de froid marquée n'est envisagée à court terme. Les matinées s'annoncent plus agréables, et les après-midi pourraient conserver des températures typiques d'un début de printemps.

