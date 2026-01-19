En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Météo de la semaine en Normandie. Forts écarts de températures, pluie persistante et risque de refroidissement

Société. La région devrait connaître des contrastes marqués, avec de forts écarts de températures et une grisaille souvent dominante, selon les modèles de Météo France. Si le temps resterait globalement sec en début de semaine, des passages plus perturbés pourraient s'imposer progressivement, tandis qu'un possible refroidissement est surveillé pour la fin du mois.

Publié le 19/01/2026 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Météo de la semaine en Normandie. Forts écarts de températures, pluie persistante et risque de refroidissement
Semaine météo contrastée en Normandie : températures très variables, grisaille durable et menace de froid. - Unsplash

Ce début de semaine la météo est très contrastée en Normandie. Alors que les départements de l'ouest, notamment le littoral de la Manche, conservent une certaine douceur avec des maximales proches de 10°C, l'est de la région flirte déjà avec les petites gelées matinales, autour de 3°C.

Lundi et mardi : grisaille dominante et pluie déjà bien installée

La semaine débute sous un ciel bas et chargé.
Lundi, un ciel gris s'impose sur l'ensemble de la Normandie, avec des températures encore élevées pour la saison : entre 10 et 11°C l'après-midi, 7 à 8°C la nuit.

Mardi, légère nuance : quelques éclaircies matinales résistent sur les côtes et dans la Manche, mais elles cèdent rapidement du terrain. La pluie revient par l'ouest dans l'après-midi, tandis que le reste de la région reste sous un ciel gris.

Mercredi et jeudi : un temps plus instable et des précipitations plus fréquentes

A partir de mercredi, la situation météo deviendrait plus perturbée. Des passages pluvieux pourraient concerner une large partie de la région, avec des températures qui évolueraient peu, proches de 9 à 10°C, y compris la nuit.

Jeudi, une alternance d'averses et d'éclaircies serait envisagée. Le matin pourrait rester relativement lumineux sur une partie du Calvados, de la Seine-Maritime et de l'Eure, avant un retour d'un temps plus instable l'après-midi. Les températures nocturnes pourraient amorcer une légère baisse.

Vendredi : une dégradation plus marquée sous surveillance

La journée de vendredi serait l'une des plus agitées de la semaine. Les modèles envisagent des pluies plus fréquentes et parfois soutenues sur l'ensemble de la Normandie. Les températures auraient tendance à reculer progressivement, avec des maximales plus modestes et des minimales nocturnes en baisse, notamment dans l'intérieur des terres.

Dans certains secteurs de l'Orne ou du sud de l'Eure, les valeurs nocturnes pourraient s'approcher des 3 à 4°C.

Week-end : chute des températures et contrastes entre l'est et l'ouest

Le week-end marquerait un changement d'ambiance. Samedi matin, les températures pourraient chuter nettement, avec seulement 3 à 5°C relevés sur de nombreux secteurs. Des pluies resteraient possibles à l'est de la région, tandis que l'ouest bénéficierait d'éclaircies plus larges.

L'après-midi, le ressenti serait nettement plus frais, notamment dans l'intérieur de l'Eure et de l'Orne, où les températures pourraient peiner à dépasser les 4 à 5°C. Les zones côtières resteraient légèrement plus douces. La nuit suivante s'annoncerait froide, avec des minimales proches de 2°C dans plusieurs secteurs, tandis que le littoral serait plus épargné.

Vers un épisode plus froid en fin janvier en Normandie ?

Pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2026, les incertitudes resteraient importantes. Les différents scénarios étudiés par les services météorologiques n'excluent pas l'éventualité d'un refroidissement plus marqué, certains modèles parlent même d'une possibilité de précipitations neigeuses.

Dans l'immédiat, la tendance irait vers un temps globalement calme mais variable, alternant périodes grises, passages plus humides et rares éclaircies. Les prochains jours seront déterminants pour préciser l'évolution à moyen terme.

Météo de la semaine en Normandie. Forts écarts de températures, pluie persistante et risque de refroidissement
