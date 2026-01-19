En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Le Marathon de la Liberté 2026 affiche complet en un temps record

Sport. Toutes les épreuves du Marathon de la Liberté, qui se tiendront du 4 au 7 juin 2026, affichent complet. Le tout, donc, à quatre mois de l'événement.

Publié le 19/01/2026 à 18h52, mis à jour le 19/01/2026 à 18h56 - Par Elvire Alix
Caen. Le Marathon de la Liberté 2026 affiche complet en un temps record
Les places pour toutes les épreuves du Marathon de la Liberté ont été vendues en un temps record, quatre mois avant l'événement.  - Julien Forte

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le Marathon de la Liberté n'a jamais connu un tel engouement. A plus de quatre mois de son coup d'envoi, la 39ᵉ édition de l'événement caennais, programmée du 4 au 7 juin 2026, affiche déjà complet sur l'ensemble de ses épreuves. Un record pour cet événement majeur du calendrier running français, qui rassemblera plus de 30 000 participants.

Bientôt la parité dans le peloton ?

Dès l'ouverture des inscriptions début novembre, les dossards sont partis à une vitesse fulgurante. Le semi-marathon Pegasus et le 10km de Caen ont été complets en quatre heures seulement. La Rochambelle, course solidaire emblématique, a suivi en un peu plus d'une journée, tandis que le relais et le marathon ont également atteint leur jauge en un temps inédit. Cette édition 2026 confirme aussi l'évolution du peloton : les femmes représentent 41 % des inscrits et un marathonien sur deux s'élancera pour la première fois sur la distance reine. Face à la demande, l'organisation prévoit de rouvrir au printemps sa bourse officielle aux dossards.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Le Marathon de la Liberté 2026 affiche complet en un temps record
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple