Caen. Le Marathon de la Liberté 2026 affiche complet en un temps record

Le Marathon de la Liberté n'a jamais connu un tel engouement. A plus de quatre mois de son coup d'envoi, la 39ᵉ édition de l'événement caennais, programmée du 4 au 7 juin 2026, affiche déjà complet sur l'ensemble de ses épreuves. Un record pour cet événement majeur du calendrier running français, qui rassemblera plus de 30 000 participants.

Bientôt la parité dans le peloton ?

Dès l'ouverture des inscriptions début novembre, les dossards sont partis à une vitesse fulgurante. Le semi-marathon Pegasus et le 10km de Caen ont été complets en quatre heures seulement. La Rochambelle, course solidaire emblématique, a suivi en un peu plus d'une journée, tandis que le relais et le marathon ont également atteint leur jauge en un temps inédit. Cette édition 2026 confirme aussi l'évolution du peloton : les femmes représentent 41 % des inscrits et un marathonien sur deux s'élancera pour la première fois sur la distance reine. Face à la demande, l'organisation prévoit de rouvrir au printemps sa bourse officielle aux dossards.