Calvados. Une camionnette détruit un mur en pierres : le conducteur coincé dans son véhicule

Sécurité. Une camionnette a foncé tout droit dans un mur à Maizières, au sud du Calvados, ce lundi 19 janvier.

Publié le 19/01/2026 à 16h08 - Par Lilian Fermin
Calvados. Une camionnette détruit un mur en pierres : le conducteur coincé dans son véhicule
Une camionnette a percuté un mur à Maizières, dans le Calvados, ce lundi 19 janvier. - Sdis14

L'accident a eu lieu vers 8h ce lundi 19 janvier au matin. C'est à Maizières, entre Falaise et Caen, que le jeune conducteur d'une camionnette a percuté un mur en pierres, rue Louis Berrier. A la suite de ce choc, une partie du mur a cédé, laissant apparaître un trou béant.

Le trou laissé dans le mur à la suite du retrait de la camionnette.Le trou laissé dans le mur à la suite du retrait de la camionnette. - Sdis14

Pas de graves blessures

Les pompiers sont intervenus afin de porter secours à la victime, toujours incarcérée dans son véhicule. Après son extraction, il a été transporté à l'hôpital de Falaise sans présenter de graves blessures. Les gendarmes se sont rendus sur place, tout comme l'autorité municipale. Une déviation routière a été mise en place.

Pour sécuriser le mur largement fragilisé, l'unité de sauvetage d'appui et de recherche a été mobilisée.

Une unité spéciale des sapeurs-pompiers est entrée en jeu afin de sécuriser le pan de mur.Une unité spéciale des sapeurs-pompiers est entrée en jeu afin de sécuriser le pan de mur. - Sdis14




