Economie. Intelligence artificielle, concurrence étrangère… : les grands défis que doivent relever les entreprises normandes en 2026

Economie. Plus de 500 entrepreneurs et salariés de la Manche et de l'Orne se sont retrouvés à Cherbourg, lundi 19 janvier, pour évoquer l'avenir des entreprises sur le territoire. Malgré un contexte compliqué, ils sont nombreux à être positifs.

Publié le 19/01/2026 à 17h06 - Par Julien Rojo
Daniel Dufeu, le président CCI Ouest Normandie, Florence Kwiatek et Eric Voisin participaient à l'événement "Business 2026" à Cherbourg. - Julien Rojo

Comment se portent les entrepreneurs normands ? Le milieu reste toujours dynamique selon la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) Ouest Normandie, basée dans la Manche et sur une partie de l'Orne. Plus de 500 patrons, industriels, salariés et commerçants ont participé lundi 19 janvier à un rencontre "Business 2026" au cinéma CGR de Cherbourg-en-Cotentin. "Tout le monde attend des jours meilleurs, mais les entreprises sont plutôt positives", révèle le président de la CCI Daniel Dufeu. Trois dirigeants normands sur quatre se montrent optimistes pour cette année, selon une étude de la structure datant de décembre dernier.

"Il va falloir réguler cela à un moment"

Cette journée était l'occasion d'abord d'évoquer les grands changements prévus dans le territoire, en particulier chez les grands industriels du Cotentin : Naval Group et son carnet rempli, la révision du réacteur 2 à la centrale EDF de Flamanville et le projet pharaonique de l'Aval du Futur à Orano… Ces projets devraient profiter, par ruissellement, au reste du territoire manchois, selon la CCI. Les entreprises plus modestes, comme les commençants des centres-villes font face à de multiples défis, comme la concurrence des produits étrangers. "Il va falloir réguler cela à un moment. Ce n'est pas possible", s'insurge Daniel Dufeu contre les produits importés, souvent d'Asie. Interrogé sur le déraillement du train de marchandises à Carentan, il reconnaît "une situation négative" et appelle la remise en place du trafic ferroviaire "très rapidement". Autres challenges : les intelligences artificielles. La CCI forme les commerçants et sous-traitants au fonctionnement de ces outils et comment les utiliser sans se mettre en danger. "C'est vraiment à nous de donner l'impulsion, aux entreprises, car cela n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui", poursuit Daniel Dufeu. En 2026, la Chambre de commerce va continuer à accompagner les jeunes entreprises sur le territoire. Elle avance qu'une entreprise accompagnée a 90 % de chances de rencontrer le succès dans les trois ans de sa création. Ce taux tomberait à 50 % pour une société non soutenue.

Plus de 500 personnes ont participé à l'évènement "Business 2026".Plus de 500 personnes ont participé à l'évènement "Business 2026". - Julien Rojo

Instabilité politique

Les entrepreneurs citent une dernière difficulté : le manque de vision claire sur le budget de l'Etat. "C'est handicapant, cela ralentit les investissements de nos projets", détaille Florence Kwiatek, présidente de la CCI à Cherbourg. La Chambre du commerce craint de faire face elle-même à une diminution de son budget. La décision du Premier ministre de Sébastien Lecornu d'utiliser le 49.3 pour avoir un budget, survenue quelques heures après la rencontre, brouille également les pistes.

Plus de 500 personnes ont participé à l'évènement "Business 2026". - Julien Rojo

