Villedieu-les-Poêles. Salon Made in France à Paris : une première pour Tournabois

Le salon du Made in France, a ouvert ouvre ses portes ce vendredi 8 novembre 2019, au parc des expos à Paris. Plus de 550 exposants seront présents pour 80 000 visiteurs attendus.

Produire made in France est aujourd'hui devenu un argument commercial de vente, et les consommateurs y sont de plus en plus sensibles.

Parmi les exposants manchois, on retrouve Saint-James, Mauviel, le Véritable Cherbourg ou Melchior et Balthazar, et pour la première fois, la société Tournabois installée à Villedieu-les-Poêles (Manche). Elle propose une gamme d'ustensiles de cuisine en bois, sabot à huîtres, planches à découper, rouleaux à pâtisserie. Le bois pour réaliser ces ustensiles est principalement issu des forêts françaises gérées durablement.

La participation de Tournabois à ce salon Made in France est une nouvelle étape pour son gérant Vincent Galopin.

Tournabois est à retrouver sur le stand A 26, au salon du Made In France au parc des expos, porte de Versailles à Paris jusqu'au lundi 11 novembre 2019