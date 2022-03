Cherbourg-en-Cotentin. L'usine de pales d'éoliennes LM Wind inaugurée

Sa construction a débuté le 23 mars 2017, mais l'usine de fabrication de pales d'éoliennes, LM Wind Power, basée à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), a été officiellement inaugurée mercredi 6 novembre 2019, en présence d'Agnès Pannier-Runacher secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances, accueillie par les dirigeants de LM Wind et de GE Energy, d'élus de la région, du département, et de la ville.

La filière de l'éolien en mer en puissance

Tous ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir de l'industrie française, en donnant l'exemple du développement en un temps record, la production ayant commencé en janvier dernier, de la plus grande pale (107 mètres de long) fabriquée par LM Wind pour l'éolienne la plus puissante au monde développée par GE Energy : l'Haliade-X 12 MW.

Depuis, cinq pales prototypes ont été produites, puis envoyées sur les sites de tests à Blyth en Angleterre, à Rotterdam en Hollande et enfin à Boston aux États-Unis, pour la dernière, il y a de cela deux jours. Une industrie du secteur de l'énergie renouvelable en plein essor, et dont se félicite Jérôme Pécresse, PDG de GE Renewable Energy :

À gauche, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, au milieu, Jérôme Pécresse, président-directeur général de GE Renewable Energy, et de dos, Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. - Marthe Rousseau

Le défi de l'industrie française

L'objectif maintenant pour le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, et partagé par l'ensemble des représentants politiques, est clair : "Attirer la main-d'œuvre à Cherbourg". Car l'offre dans le Cotentin ne manque pas. D'ici 2019, 320 postes devraient être pourvus chez LM Wind Power rien qu'à Cherbourg, et 550, l'année prochaine, en 2020.

Trente salariés ont reçu un certificat de qualification de la métallurgie dans le cadre de la formation proposée par l'entreprise LM Wind Power, à Cherbourg-en-Cotentin. - Marthe Rousseau

Des travailleurs récompensés pour leur qualification mercredi 6 novembre 2019, et pour avoir fait le choix de se reconvertir grâce au programme de formation Centre d'excellence que propose l'usine. Avant, ils étaient militaires, restaurateurs ou aides-soignants, ils travaillent aujourd'hui dans les métiers de l'industrie. Une opération qui a séduit la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, impressionnée devant la plus grande pale éolienne au monde :

120 millions d'euros supplémentaires investis

Alors qu'il aura fallu "plus de douze ans entre la première décision gouvernementale et la mise en œuvre de ces décisions", d'après les mots d'Hervé Morin, président de la région Normandie, il en faudra bien plus pour arrêter cette grosse machine qui tourne désormais à pleine vitesse. Ge Energy discute d'ailleurs avec Ports de Normandie pour étendre l'usine de Cherbourg, qui mesure déjà 30 000 m2.

"Dans le cas du développement de l'Haliade-X 12 MW, 120 millions d'euros supplémentaires vont être investis sur nos deux sites, à Saint-Nazaire et à Cherbourg. Ce projet permettra de continuer la construction de la filière industrielle française de l'éolien en mer. En Normandie, nous estimons que le site de Cherbourg pourra, à terme, contribuer à environ 2 000 emplois directs et indirects, et au dynamisme du territoire", a précisé Jérôme Pécresse.

Le président du Conseil départemental de la Manche, Marc Lefèvre prévient : le seul obstacle qui pourrait venir au travers du développement de la filière de l'éolien serait peut-être simplement l'acceptation sociétale.

