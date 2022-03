Cherbourg-en-Cotentin. Le Pass Monde aide les jeunes Normands à voyager

Depuis 2017, les jeunes Normands âgés de 15 à 30 ans peuvent bénéficier d'une aide financière pour séjourner à l'étranger. Qu'ils soient lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d'emplois ou bien volontaires à l'international, le dispositif Pass Monde financé par la région Normandie leur donne un coup de pouce pour s'envoler sereinement vers de nouveaux horizons. Cette aide est plafonnée à 880 euros pour les lycéens et à 3 500 euros pour les jeunes qui proposent des initiatives individuelles ou collectives.

La Normandie ouverte sur le monde

"Le but est de faire des jeunes Normands des citoyens du monde", a déclaré Claire Rousseau, vice-présidente de la région Normandie en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative. La durée minimum du séjour est de deux semaines pour les élèves de BTS et les lycéens, et de quatre semaines pour les autres.

"Ce levier ne sert pas uniquement à découvrir une nouvelle langue et une nouvelle culture. Il apporte aussi aux jeunes une expérience de vie, et bien sûr, de nouvelles compétences à inscrire sur leur CV", a défendu David Marguerite, vice-président de la région Normandie en charge de la formation et du développement des compétences.

En 2018-2019, près de 4 000 jeunes Normands ont bénéficié de l'aide Pass Monde, financée par la région Normandie. - Marthe Rousseau

Un étudiant cherbourgeois à Tokyo

Originaire de Marseille, Rémi Philippe étudie depuis deux ans et demi à l'Esix Normandie, une école d'ingénieur à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Aujourd'hui en dernière année, il est parti en juin 2019 à l'Université Shibaura Institute of Technology à Tokyo pour un stage de deux mois. Il a pu bénéficier d'une somme conséquente, une enveloppe de 800 euros grâce à Pass Monde, de quoi rembourser son aller-retour en avion vers la capitale japonaise. Ecoutez-le :

Une aide attribuée à 4 000 jeunes Normands

A son retour, Rémi dit s'être imprégné de certaines valeurs issues de la culture japonaise : la patience et le respect de l'autre. Il compte d'ailleurs y retourner prochainement...

Pour bénéficier de cette aide, il n'est pas nécessaire d'être le meilleur élève de sa promotion, seul le fait d'être implanté fiscalement en Normandie suffit, et bien sûr, de proposer un projet cohérent. En 2018-2019, près de 4 000 jeunes Normands ont bénéficié de ce dispositif. Ils étaient 1 600 en Seine-Maritime, 1 000 dans le Calvados, 580 dans l'Eure, 550 dans la Manche, et 250 dans l'Orne.

