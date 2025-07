Balade. Un bol d'air au parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin

L'exploration est infinie dans les marais du Cotentin et du Bessin. Recouvrant plus d'une centaine de communes sur plus de 146 000 hectares de zones humides et verdoyantes, le parc naturel dédié est une réserve qui accueille de nombreuses espèces d'oiseaux. La qualité de la terre et de la flore a permis aux vaches qui y paissent d'avoir un lait aux caractéristiques uniques, autorisant l'Appellation d'origine protégée (AOP) Crème et beurre d'Isigny. Des excursions sont possibles dans les zones tourbeuses, permettant aux visiteurs de "marcher sur l'eau", mais aussi sur les cours d'eau avec les barques des Bateliers du marais.

Pratique. Toutes les balades sur parc-cotentin-bessin.fr.