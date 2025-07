Près de Périers. Immersion dans un savoir-faire local à La Maison de la brique

A Saint-Martin-d'Aubigny, l'ancienne briqueterie a connu de nombreuses vies. Fondée en 1870, elle se transforme pendant la guerre mondiale en repaire de résistants et après-guerre en lieu de stockage agricole. Elle accueille maintenant le Musée de La Maison de la brique, ouvert du mercredi au dimanche. De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'été avec des visites guidées, des chasses au trésor, des après-midi contes ou encore des ateliers manuels autour de l'argile et de la brique. Le 12 juillet, la première édition de l'événement festif et familial Brick'n Roll est organisée, avec des visites, randonnées, contes, spectacle théâtral, cuisson de briques avec le four de la briqueterie. Le tout est entièrement gratuit, sauf la visite du musée.