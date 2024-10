Suisse normande. Une chasse au trésor connectée pour découvrir deux villages

L'office de tourisme de la Suisse normande vous propose de découvrir les villages de Clécy et Thury-Harcourt à travers une activité ludique et originale. Par équipe de 5 personnes maximum, armez-vous d'un GPS ainsi que d'une feuille de route et partez visiter l'un des deux villages dans le cadre d'une chasse au trésor connectée. L'activité, ouverte à tous, consiste à collecter des indices qui vous serviront ensuite à résoudre une énigme finale. Au programme, des informations sur l'histoire, l'environnement et le patrimoine de Clécy ou Thury-Harcourt, selon le parcours choisi. Pour les tarifs, comptez 10 euros par GPS loué. Une pièce d'identité vous sera demandée en guise de caution. L'activité se fait sur réservation au 02 31 79 70 45.