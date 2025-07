Podcast Influenceurs normands. Victime de harcèlement, l'influenceuse Camille Clay raconte l'envers des réseaux

Camille Clay, 26 ans, est créatrice de contenu sur Instagram. Ses publications, son exposition, l'envers des réseaux, le harcèlement qu'elle subit… elle nous dit tout.

Comment a commencé votre aventure ?

"Tout a débuté au lycée. Je faisais de la photo en amateur et j'aimais partager les coulisses. Les retours étaient positifs, alors j'ai élargi à mon quotidien. Depuis, je montre ce que j'aime : mon quotidien chrétien, les endroits où j'apprécie être, vivre, manger, profiter… Si je passe un bon moment dans un restaurant, je me dis que ce serait sympa que d'autres personnes le passent également !"

Comment gérez-vous votre exposition ?

"Il y a eu des périodes difficiles, avec du harcèlement, où les personnes se sont acharnées sur mon compte au quotidien. Heureusement j'ai eu la chance d'être très bien entourée. Aujourd'hui, je protège mon espace : si un message est déplacé, je bloque. C'est simple, mais efficace. Je préfère préserver la spontanéité sans compromettre mes valeurs. Par exemple ma plus grande fan c'est ma maman, et je veux toujours qu'elle soit fière de moi quand elle voit ce que je poste sur les réseaux. Et parfois aussi, il y a des moments de vie qui sont à vivre sur l'instant et non pas à filmer."

Sur quel sujet vous faites-vous harceler ?

"Sur ma foi chrétienne. C'est là où je dois bloquer des comptes. Par exemple j'ai sorti une petite vidéo sur le pèlerinage de Chartres, que je considère comme la publication la plus marquante de mon compte, car c'était un moment très fort pour moi. J'ai reçu beaucoup d'insultes, de retours négatifs, de propos très déplacés, etc. A l'inverse j'ai aussi eu beaucoup de très beaux retours, de personnes qui me remerciaient."

@camilleclay sur Instagram