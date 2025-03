L'invité de la semaine. Lilian Anglais, l'influenceur qui vous aide à maîtriser l'anglais comme personne !

Lilian Malatrait est un créateur de contenu actif sur des plateformes telles qu'Instagram et TikTok, connu sous le pseudonyme "Lilian Anglais", et spécialisé dans l'enseignement de l'anglais sur les réseaux sociaux. Il partage des astuces linguistiques, des expressions courantes et des conseils pour améliorer son anglais. En janvier 2025, il a publié un livre intitulé L'anglais avec Lilian - Devenir fluent en anglais, c'est possible, destiné à aider les apprenants de tous niveaux à progresser en anglais de manière ludique et efficace.

Episode 1 - Sa présentation et son parcours

Episode 1 - Lilian Anglais

Episode 2 - Son approche et sa méthode

Episode 2 - Lilian Anglais

Episode 3 - Son livre, L'anglais avec Lilian - Devenir fluent en anglais, c'est possible

Episode 3 - Lilian Anglais

Episode 4 - Les réseaux sociaux

Episode 4 - Lilian Anglais

Episode 5 - Ses projets futurs