Podcast Influenceurs normands. Le tatoueur Godwellink multiplie les défis improbables sur ses réseaux

Entre encre et écran, salons de tatouage et défis YouTube, le tatoueur et influenceur Gudwal Jeanne, alias Godwell Ink, raconte ses aventures sur les réseaux sociaux. Il est l'invité du nouvel épisode d'Influenceurs normands.

Quand avez-vous découvert cet univers ?

"Je suis tombé dans le tatouage assez jeune. Au tout début, j'étais passionné de musique, de rock, de métal, de punk. Il y avait des groupes où on voyait des membres qui étaient entièrement tatoués et moi je trouvais ça complètement fou. J'aimais vraiment beaucoup ça et c'est parti de là. Petit à petit, j'ai voulu me lancer vers le tatouage, ça s'est fait naturellement parce que j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit."

Pourquoi s'être lancé sur les réseaux ?

"J'avais beaucoup de clients qui me posaient des questions sur le tatouage. Un jour, je me suis dit : 'Vas-y, je vais prendre une caméra, je vais me filmer et je vais juste répondre aux questions avant qu'on me les pose.' J'ai fait une chaîne YouTube où je parlais de tatouage au niveau technique, pour rassurer les gens. Aujourd'hui, je parle déjà beaucoup moins de tatouage, je fais plus des vidéos à thème. Je peux autant jouer aux toupies avec des enfants que défier un combattant UFC (sport de combat) aux billes."

Que vous apportent les réseaux sociaux ?

"A partir du moment où j'ai montré mon visage à côté de mon métier, ça a rassuré des gens sur leur peur de se faire tatouer. J'ai eu une grosse croissance au niveau de la clientèle. Je suis même amené à tatouer des célébrités. Moi à la base je suis tatoueur, et, je me suis dit à un moment que je n'étais pas que ça, et qu'en fait j'allais partager tout ce que j'aime avec les gens qui m'apprécient."

Instagram : @godwellink, Facebook et

YouTube : Godwell Ink