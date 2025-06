Eure. Accident de kayak : un homme meurt et un autre transporté dans un état grave à l'hôpital

Un drame a eu lieu vendredi 6 juin. Vers 14h20, les pompiers de l'Eure se sont rendus à Louviers au niveau de la rue du Canal pour des kayakistes tombés à l'eau et emportés au niveau du vannage. Parmi eux, l'un est mort et l'autre, en urgence absolue, a été conduit à l'hôpital.

18 pompiers sur place

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, deux hommes âgés de 29 et 26 ans étaient en arrêt cardiorespiratoire. L'homme âgé de 29 ans a été déclaré décédé et celui de 26 ans a été réanimé par les pompiers. Il a été transporté en urgence absolue de façon médicalisée au CHU de Rouen. Quatre autres personnes présentes au moment des faits ont été prises en charge par la mairie de Louviers et ont été redirigées vers une cellule psychologique.

L'opération a pris fin vers 18h30 et 18 pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.

