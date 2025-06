Rouen. Policiers adjoints : une première campagne de recrutement réussie

Lancée au début de l'année, la campagne de recrutement de policiers adjoints en Seine-Maritime ouverte aux jeunes de 18 à 30 ans et sans condition de diplôme a réuni plus de 150 candidats dont 76 ont été retenus après les épreuves physiques. Un succès, estime la préfecture de Seine-Maritime qui a ouvert cette phase de recrutement "déconcentrée" pour restreindre "le périmètre de prise de poste" qui s'effectuaient jusqu'ici sur des territoires beaucoup plus larges à l'échelle régionale, ce qui pouvait "représenter un frein pour les éventuels postulants", explique la préfecture. Une nouvelle phase de recrutement est d'ores et déjà engagée. Depuis le 1er juin et jusqu'au 31 juillet 2025, de nouvelles inscriptions sont ouvertes à de futurs policiers adjoints.