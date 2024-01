Saint-Étienne-du-Rouvray. Refus d'obtempérer, conduite dangereuse, recel de vol de voiture… Deux mineurs interpellés par la police

Une voiture volée retrouvée. Jeudi 11 janvier, deux jeunes hommes âgés de 17 ans ont été interpellés par la police vers 19h25 à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen.

Conduite dangereuse, vol de voiture et refus d'obtempérer

Ce jour-là, les policiers repèrent une voiture au Grand-Quevilly, près de Rouen, en pleine "conduite dangereuse et excessive" qui se dirige vers Sotteville-lès-Rouen. Arrivé au niveau de l'avenue du 14 Juillet, le conducteur circule également sur les rails de métro et "roule à vive allure". La police décide de vérifier la plaque d'immatriculation et constate que le véhicule "ressort faussement immatriculé et volé".

Par ailleurs, les forces de l'ordre ont devant eux une Citroën C4 Cactus mais, dans leur fichier, il est question d'une Citroën C4 Picasso. Leurs vérifications permettent d'établir que la voiture a été volée le 9 janvier dernier à Villers-Ecalles, près de Barentin.

Le conducteur interpellé après avoir heurté un dos-d'âne

En tentant de fuir, le conducteur de 17 ans a percuté une voiture située rue Henri-Barbusse à Sotteville-lès-Rouen. Il a fini sa course rue Fernand-Léger à Saint-Etienne-du-Rouvray, "après avoir heurté un dos-d'âne à vive allure", indique la police. Cela a permis aux forces de l'ordre de procéder à son interpellation.

Deux mineurs de 17 ans se trouvaient dans la voiture. Ils ont été placés en garde à vue pour recel de vol de véhicule, refus d'obtempérer, conduite dangereuse et défaut de permis de conduire.