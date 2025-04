Rouen. Un homme de 42 ans tente d'échapper aux policiers en voiture et à pied

Il a tenté de semer les policiers. Un homme de 42 ans a été interpellé dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 avril à Rouen vers 1h15 du matin à Rouen.

Une voiture repérée par les policiers

Ce soir-là, les policiers sont en plein contrôle routier avenue de la Grand'Mare, au niveau du tunnel près du rond-point Grieu à Rouen, dans le sens descendant. Une Peugeot 208 jaune s'engage dans le tunnel, dans le sens montant. La voiture attire l'attention des policiers en marquant un bref arrêt à leur vue, avant de faire brusquement marche arrière et de repartir rapidement en direction de la route de Darnétal. Pour procéder au contrôle du conducteur, les policiers allument leurs gyrophares et suivent à distance la voiture "qui roulait à vive allure", précise une source policière, et essaie de semer les forces de l'ordre, en vain.

• A lire aussi. Rouen. Un homme de 19 ans tente de voler un enjoliveur et un essuie-glace, il est interpellé et placé en garde à vue

Poursuite en voiture et à pied

Alors qu'ils suivent la Peugeot, les policiers constatent que le véhicule s'arrête brusquement rue de Grieu. Ils réussissent à relever la plaque d'immatriculation, mais le conducteur sort aussitôt de la voiture et s'enfuit en enjambant le portail d'une propriété. L'homme pénètre ensuite dans le jardin et tente d'échapper aux policiers en courant. L'un d'eux parvient à le rattraper pour l'interpeller. Il s'agit d'un homme de 42 ans. Ce dernier est ensuite soumis à un dépistage de stupéfiants. Les résultats indiquent qu'il est "positif au THC et à la cocaïne". Et après des recherches, la police apprend que son permis de conduire a été annulé. Pour ce qui est de la Peugeot 208, elle appartiendrait à un garage et n'aurait pas été volée.