Le Grand-Quevilly. Quatre personnes interpellées pour vol avec violence en réunion et recel de vol

Un peu après 2h dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février, quatre personnes ont été interpellées pour vol avec violences en réunion et recel de vol au Grand-Quevilly près de Rouen.

Trois hommes descendent de la voiture

Vers minuit, boulevard du 11 novembre entre Petit-Quevilly et Grand-Quevilly, deux hommes de 20 et 21 ans sont dans la rue lorsqu'une voiture, une Peugeot 206, s'arrête à leur hauteur. Trois hommes de 18 et 17 ans descendent du véhicule. Selon la police, "ils portent des coups de poing et des coups de pied" à ces deux jeunes adultes.

L'un des deux hommes sortis de la voiture dérobe un téléphone et une carte bancaire puis remonte dans la Peugeot avec ses deux complices. Les deux victimes appellent la police. Arrivée sur place, la brigade anticriminalité (BAC) effectue des recherches dans le secteur.

La BAC interpelle quatre personnes

Vers 2h15, elle aperçoit la fameuse voiture en stationnement avec quatre personnes à l'intérieur, qui correspondent à la description des deux jeunes agressés. Une femme de 20 ans, qui était au volant, et trois hommes de 18 et 17 ans sont ensuite interpellés à Grand-Quevilly et placés en garde à vue pour vol avec violence en réunion et recel de vol.