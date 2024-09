Près de Rouen. Un jeune de 17 ans interpellé et placé en garde à vue après s'être introduit dans une maison en pleine nuit

Un drame aurait pu se produire jeudi 12 septembre près de Rouen. Vers 21h50, un jeune de 17 ans a été interpellé à Petit-Couronne et placé en garde à vue après s'être introduit dans une maison.

La brigade anticriminalité mobilisée

Ce soir-là, la Brigade anticriminalité (BAC), en patrouille à Rouen, est appelée pour se rendre rue Thomas Edison à Petit-Couronne car "un individu s'est introduit dans une habitation", indique la police. Les propriétaires de celle-ci, une femme de 36 ans et un homme de 44 ans, l'auraient surpris. Les policiers arrivent sur les lieux. La propriétaire de la maison déclare avoir surpris un individu chez elle et qu'il a pris la fuite. Ils constatent qu'elle est blessée. Elle a en effet été "mordue par l'individu qui lui a aussi donné des coups de poing au visage", indique la police. Le malfaiteur serait rentré par la véranda et aurait clenché la porte puis se serait retrouvé nez à nez avec les propriétaires.

Le propriétaire lui demande de sortir

Selon une source policière, le suspect était vêtu de noir, portait un sac à dos noir et avait un plâtre à l'avant-bras gauche. Le propriétaire de la maison lui aurait dit de sortir mais ce dernier aurait refusé. Alors, ils "en seraient venus aux mains", explique la police. Sa femme a tenté d'intervenir mais "l'individu l'a mordu puis lui a donné un coup de poing au visage". Le mari a alors pris un couteau de cuisine pour tenter de faire fuir le jeune homme de 17 ans mais celui-ci a refusé et l'a attaqué. L'homme de 44 ans s'est défendu en lui donnant deux coups de couteau, un geste qui l'a fait fuir, rue Thomas Edison.

Le mari confirme les faits

Après avoir pris connaissance des faits, les policiers, au domicile du couple, constatent que l'homme de 44 ans présente une trace de coup à l'œil gauche, a les mains en sang et du sang sur ses vêtements. "Le mari confirme les faits". En raison de l'état du mari et de sa femme (blessée au visage notamment), les policiers appellent les pompiers.

"Il avait des traces de sang sur son sweat"

Alors que les agents de police sont toujours sur place et qu'ils s'apprêtent à faire des recherches, une femme arrive au domicile du couple de Petit-Couronne, il s'agit de la mère de la propriétaire, une femme de 64 ans. Selon la police, "elle déclare avoir aperçu un individu vêtu de noir en bas de la rue du Pommeret", à Petit-Couronne, correspondant à la description. Les policiers se rendent sur place et aperçoivent un homme correspondant au signalement, accroupi, la tête posée sur le grillage. Il semble être endormi. A leur approche, ce dernier se lève rapidement. "Il avait des traces de sang sur son sweat noir, s'est énervé et semblait sous l'emprise de l'alcool", déclare notre source.

Interpellation et garde à vue

Les forces de l'ordre procèdent à son contrôle puis à son interpellation. Après avoir vu sa plaie au niveau de l'abdomen et son bras gauche dans un plâtre, elles alertent les pompiers qui l'emmènent à l'hôpital. Ce jeune de 17 ans décline son identité et indique être sans domicile fixe à Rouen. Pourtant, après des recherches, les policiers découvrent que ce n'est pas le cas et qu'il habite Louviers, dans l'Eure. Il est interpellé et placé en garde à vue après avoir été examiné à l'hôpital. Il souffre d'une légère entaille au poignet droit et à l'abdomen.