Rouen. Trois jeunes placés en garde à vue après avoir tenté d'envoyer des colis dans la prison

Une opération d'envoi illégal de colis à la prison de Rouen a été stoppée par les forces de l'ordre. Mercredi 29 mai en début d'après-midi, trois jeunes hommes âgés de 17, 18 et 19 ans ont été interpellés et placés en garde à vue pour remise illicite d'objet, et pour l'un d'entre eux s'ajoutent la détention et l'usage de stupéfiants.

La Brigade anticriminalité mobilisée

Vers 14h passées ce jour-là, la Brigade anticriminalité surveillait la Maison d'arrêt de Rouen, aussi appelée prison Bonne Nouvelle, lorsqu'elle a repéré un groupe de quatre personnes qui se séparaient. Deux d'entre elles se trouvaient au niveau de la rue Laurent, située à l'angle de la Maison d'arrêt au niveau de l'avenue Jean Rondeaux. Selon la police, l'un des deux mis en cause semblait faire le guet et a lancé "un objet en direction de l'intérieur de la Maison d'arrêt et a pris la fuite".

Les policiers ont tenté de courir après les quatre hommes et ont rattrapé trois d'entre eux, qui sont trois jeunes hommes : celui âgé de 17 ans qui avait lancé l'objet, un autre âgé de 18 ans qui avait sur lui du cannabis, et un dernier jeune homme âgé de 19 ans.

Interpellation et garde à vue

Le jeune âgé de 17 ans qui avait jeté l'objet avait, selon la police, "dans son sac, une catapulte et une boule de cellophane lestée avec des pommes de terre". Les trois jeunes ont été placés en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen pour remise illicite d'objet, et celui qui avait du cannabis, pour détention et usage de stupéfiants. Les agents de la Maison d'arrêt de Rouen ont récupéré deux sachets à l'intérieur de l'établissement.