Le Havre. Deux jeunes hommes de 21 et 19 ans roulant sans casque en scooter et refusant d'obtempérer, interpellés

Les policiers municipaux du Havre mobilisés. Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai, ils ont essayé de contrôler un scooter au niveau du boulevard de Leningrad au Havre mais le conducteur a refusé d'obtempérer. Lui et son passager ont été interpellés et placés en garde à vue.

Ils roulaient sans casque

Selon une source policière, cette nuit-là, "les deux personnes sur le scooter n'avaient pas de casque". Il s'agit d'un homme de 21 ans, le conducteur du scooter et d'un homme de 19 ans, passager. Ils ont tenté d'échapper à la police en fuyant vers le quartier de l'Eure rue Marceau, rue Louis Eudier, et rue Amiral Courbet puis ont abandonné le scooter pour prendre la fuite en courant. Finalement, les policiers les ont rattrapés et ces derniers ont été interpellés et placés en garde à vue : le conducteur pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus d'obtempérer, infraction à la législation sur les stupéfiants et défaut d'assurance et selon la police, il avait aussi du cannabis sur lui.

Le scooter a été placé en fourrière.