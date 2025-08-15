Alençon. Le festival Talbot Machine : deux jours de fête à Chapêlmêle

Le festival Talbot Machine revient à Alençon pour une troisième édition, organisée par l'association locale Origamie. Le rendez-vous est donné à Chapêlmêle, vendredi 22 et samedi 23 août, un ancien centre religieux devenu aujourd'hui un tiers-lieu culturel. Depuis sa création, Talbot Machine se distingue par sa volonté de mettre en lumière des artistes peu connus. Cette édition 2025 ne déroge pas à la règle avec une programmation éclectique et internationale. Des groupes venus d'Estonie, des Etats-Unis, de Belgique ou encore du Pays basque espagnol partageront l'affiche avec des artistes français émergents tels que Diane, GaBLé, Eutherpe, Eat-girls, Bou et bien d'autres. Les festivaliers vont pouvoir se balader entre trois scènes, dont l'une installée dans la crypte de la chapelle désacralisée. Deux jours de fête qui vont rimer avec concerts, expositions, ateliers, performances et expériences artistiques inédites.

Pratique. Prix libre avec des préventes de soutien dès 10€ sur talbotmachine.fr