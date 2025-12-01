En ce moment Grace kelly MIKA
Humour. Manu Payet à Caen : "Ecrire avec un public normand, c'est se mettre à l'épreuve"

Loisir. Vendredi 5 décembre, Manu Payet vient jouer son spectacle "Emmanuel 2" sur la scène du Zénith.

Publié le 01/12/2025 à 18h00
Humour. Manu Payet à Caen : "Ecrire avec un public normand, c'est se mettre à l'épreuve"
Manu Payet est au Zénith de Caen vendredi 5 décembre. Il vient jouer pour la dernière fois dans la région son spectacle "Emmanuel 2". - Kobayashi

Pourquoi avoir appelé ce spectacle "Emmanuel 2" ?

"Ce qui a conditionné le fait que j'en écrive un suivant, c'est le fait de l'appeler Emmanuel 2 ! J'ai toujours été fan des '2' comme Terminator 2 ou Les dents de la mer 2. Je n'avais pas le texte que j'avais déjà le titre. Je ne pense pas encore à un éventuel '3', je savoure celui-là."

Ce spectacle est très intime. Quelle est la part de réel ?

"Tout est vrai ! Tout part du vrai en tout cas. Un truc que je déteste, c'est d'aller raconter n'importe quoi aux gens. Un spectacle peut être drôle, provoquer des émotions, du rire, et ne rien laisser après si ce n'est pas sincère. J'ai besoin qu'il le soit, je ne viens pas que pour faire marrer, mais aussi détendre, divertir, faire oublier dehors, montrer qu'on est les mêmes avant de ne pas être d'accord. On a oublié qu'on vivait ensemble sur la même planète. Ce spectacle est humblement fait pour ça, pour rire de nous."

Vous aviez effectué un rodage au Théâtre à l'Ouest ?

"Oui, et c'est hyper important de roder son spectacle en Normandie. Ecrire avec le public, c'est une chance, et le faire dans cette région, c'est se mettre à l'épreuve."

La réputation du public normand, dur à faire rire, est donc véridique ?

"Votre réputation, elle est vraie ! Je les connais maintenant les Normands, je ne me vexe pas quand ils ne se marrent pas. C'est à la fois ce que j'aime bien parmi ces publics, que les gens disent 'difficiles'. Je le qualifierais plutôt d'exigeant, ou de réservé. Quand ça rit fort ici, dis-toi que 'wouah, là ça doit être vraiment marrant' ! Mais attention, ce n'est pas Caen le pire. Deauville, ce n'est pas la fiesta, c'est une date compliquée, et je ne vous parle même pas de Cabourg."

Quelle est la suite pour vous ?

"C'est ma dernière date en Normandie. Quand j'aurai dit merci au public de Caen, je vais me reposer 5 minutes, Ce spectacle je l'ai joué plus de 200 fois, je l'ai senti, mon ostéopathe vit aux Bahamas désormais !"

Pratique. Emmanuel 2 au Zénith le 5 décembre dès 20h. Tarifs de 40€ à 48€.

