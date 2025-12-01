En ce moment Grace kelly MIKA
Caen. Le pâtissier Romain de retour sur M6 avec Mercotte

Loisir. Romain Gibon, ancien participant de l'émission "Le meilleur pâtissier", participe à l'émission "Qui sera meilleur que le grimoire de Mercotte", toujours sur la 6, le 18 décembre.

Publié le 01/12/2025 à 17h05 - Par Lilian Fermin
Romain Gibon est de retour sur M6 le 18 décembre.

Il avait gagné le respect de Cyril Lignac et de Mercotte, alors candidat de l'émission Le meilleur pâtissier sur M6. Le jeune homme de 28 ans s'était attiré l'attention du jury en réalisant des desserts avec maîtrise, originalité et bien souvent avec un clin d'œil à sa région natale.

Responsable d'une boulangerie, Romain Gibon retourne aux fourneaux, toujours pour pâtisser, toujours sur M6. Jeudi 18 décembre, le Caennais participe à l'émission Qui sera meilleur que le grimoire de Mercotte, où l'on retrouve également Norbert Tarayre. Huit pâtissiers emblématiques qui ont marqué les précédentes éditions du concours s'y affrontent dans une série de six épreuves techniques, spécialement conçues pour l'occasion.

Caen. Le pâtissier Romain de retour sur M6 avec Mercotte
