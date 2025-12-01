Caen. Accident de personne à la gare : la circulation des trains paralysée

Lundi soir difficile sur les rails en Normandie. La SNCF indique à 16h un "accident de personne" dans le secteur de Caen ce lundi 1er décembre. De quoi paralyser totalement la circulation, puisque désormais, les trains ne circulent plus entre Paris-Caen-Cherbourg, Caen-Rouen et Caen-Le Mans. Plusieurs trains d'ores et déjà supprimés tandis que d'autres sont "en rétention".

Une reprise estimée vers 18h30

La reprise estimée du trafic est pour le moment prévue à 18h30.

Lorsqu'un accident se produit, tous les trains s'arrêtent, et les secours sont prévenus. Ces derniers sont sur place. Un officier de police judiciaire doit lui aussi être dépêché pour mener l'enquête, et autoriser ensuite le trafic à reprendre.