Près de Caen. Une femme renversée par une voiture en promenant son chien : la police lance un appel à témoin

Sécurité. Début octobre, une femme a été percutée par un automobiliste alors qu'elle promenait son chien à Fleury-sur-Orne. La police nationale du Calvados lance un appel à témoins vendredi 24 octobre.

Publié le 26/10/2025 à 08h52, mis à jour le 26/10/2025 à 09h12 - Par Lilian Fermin
La police lance un appel à témoins pour des faits survenus début octobre dans l'agglomération caennaise. - Courrier Cauchois

Rue Saint-André à Fleury-sur-Orne, dans l'agglomération de Caen, une femme a été percutée par le conducteur d'un véhicule jeudi 9 octobre, alors qu'elle promenait son chien. L'individu impliqué ne s'est pas arrêté. Les faits sont survenus en soirée, vers 19h50. Afin de faire avancer l'enquête et retrouver le fuyard, la police nationale lance un appel à témoins.

Une BMW endommagée à l'avant

D'après les forces de l'ordre, le véhicule serait peut-être "un BMW X5 (type E53), fabriqué entre 1999 et 2006, présentant des dommages à l'avant, notamment aux phares et aux grilles d'aération." Tout élément utile à l'enquête est à prendre pour les enquêteurs, qui vous encouragent à vous manifester, si vous avez des informations.

Pour cela, contactez le commissariat de Caen au 02 31 29 22 22.

