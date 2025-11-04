En ce moment DANCE MONKEY TONES AND I
Caen. Il vole un vélo, les policiers le retrouvent quelques mètres plus loin

Sécurité. Jeudi 30 octobre, un homme s'est fait dérober son vélo à Caen. Une patrouille de police a retrouvé le voleur et l'a placé en garde à vue.

Publié le 04/11/2025 à 14h38 - Par Lilian Fermin
Caen. Il vole un vélo, les policiers le retrouvent quelques mètres plus loin
Les policiers ont rapidement retrouvé le voleur d'un vélo à Caen jeudi 30 octobre.

Quelques secondes suffisent. Jeudi 30 octobre, un vol de vélo a été signalé à Caen. Le temps de retirer son argent à un distributeur, un cycliste a été victime de ce larcin.

Aussitôt, une patrouille de police se rapproche de lui. Il décrit le voleur aux forces de l'ordre, qui le repèrent quelques mètres plus loin, et peuvent procéder à son arrestation.

Le suspect a été placé en garde à vue, et le vélo restitué à son propriétaire.

