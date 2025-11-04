Caen. Il vole un vélo, les policiers le retrouvent quelques mètres plus loin

Quelques secondes suffisent. Jeudi 30 octobre, un vol de vélo a été signalé à Caen. Le temps de retirer son argent à un distributeur, un cycliste a été victime de ce larcin.

Aussitôt, une patrouille de police se rapproche de lui. Il décrit le voleur aux forces de l'ordre, qui le repèrent quelques mètres plus loin, et peuvent procéder à son arrestation.

Le suspect a été placé en garde à vue, et le vélo restitué à son propriétaire.