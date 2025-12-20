Manche. Un incendie se déclare dans un appartement, les pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré vendredi 19 décembre à Mortain-Bocage dans la Manche au niveau de la rue du Bourg Lopin. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu d'appartement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de deux étages.

Pas de blessé

Les soldats du feu sont parvenus à maîtriser les flammes à l'aide d'une lance à eau. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'opération a mobilisé 17 pompiers.