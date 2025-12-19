En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Jacques Coquelin perd sa délégation au Conseil départemental mais reste vice-président

Politique. La majorité départementale au Conseil départemental de la Manche a décidé, vendredi 19 décembre, de retirer la délégation des finances et du budget à Jacques Coquelin, après le débat, houleux, du vendredi 12 décembre.

Publié le 19/12/2025 à 19h35 - Par Thibault Lecoq
Manche. Jacques Coquelin perd sa délégation au Conseil départemental mais reste vice-président
Jacques Coquelin, a perdu sa délégation aux finances au sein du Conseil départemental de la Manche, vendredi 19 décembre. - Sylvie Gosselin-Grard

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le débat houleux au Conseil départemental de la Manche vendredi 12 décembre a des répercussions dans la majorité de droite et du centre. Le président du département, Jean Morin, avec son groupe politique, a décidé de retirer à Jacques Coquelin, conseiller départemental et maire de Valognes, sa délégation. Il avait en charge le budget, politique achat et commande publique, sécurité financière et juridique. Il reste vice-président du département.

L'élu paie le débat houleux et long du dernier Conseil départemental, sur le projet de tracé du contournement sud-ouest de Cherbourg. Il a voté contre le projet de fuseau proposé.

"Ce n'est pas tant le vote contre le projet de contournement qui est en cause mais la teneur des propos durant la session départementale, réitérés auprès des médias", explique Jean Morin. Il ajoute : "L'exercice d'une telle délégation suppose une responsabilité et une cohérence dans les positions portées publiquement par les membres de l'exécutif départemental."

Un procès en déloyauté ?

Jacques Coquelin a notamment expliqué dans La Manche Libre voter contre le fuseau et non le projet, demander d'écouter davantage les élus locaux. Il a aussi évoqué une crainte concernant le financement. "Monsieur le président du groupe de la majorité départementale [Philippe Gosselin, NDLR] peut m'exclure. Cela ne m'empêchera pas de vivre. Mais me juger déloyal, c'est un peu fort", a-t-il affirmé chez nos confrères.

"Cette décision est prise dans un esprit de responsabilité et d'unité de notre majorité, afin de garantir la clarté et la sérénité de la poursuite de notre action", estime de son côté le président de la majorité départementale Philippe Gosselin.

Le premier vice-président du département, Jacky Bouvet, en charge des "Affaires générales" va devoir préparer le budget 2026.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Jacques Coquelin perd sa délégation au Conseil départemental mais reste vice-président
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple