Manche. Jacques Coquelin perd sa délégation au Conseil départemental mais reste vice-président

Le débat houleux au Conseil départemental de la Manche vendredi 12 décembre a des répercussions dans la majorité de droite et du centre. Le président du département, Jean Morin, avec son groupe politique, a décidé de retirer à Jacques Coquelin, conseiller départemental et maire de Valognes, sa délégation. Il avait en charge le budget, politique achat et commande publique, sécurité financière et juridique. Il reste vice-président du département.

L'élu paie le débat houleux et long du dernier Conseil départemental, sur le projet de tracé du contournement sud-ouest de Cherbourg. Il a voté contre le projet de fuseau proposé.

"Ce n'est pas tant le vote contre le projet de contournement qui est en cause mais la teneur des propos durant la session départementale, réitérés auprès des médias", explique Jean Morin. Il ajoute : "L'exercice d'une telle délégation suppose une responsabilité et une cohérence dans les positions portées publiquement par les membres de l'exécutif départemental."

Un procès en déloyauté ?

Jacques Coquelin a notamment expliqué dans La Manche Libre voter contre le fuseau et non le projet, demander d'écouter davantage les élus locaux. Il a aussi évoqué une crainte concernant le financement. "Monsieur le président du groupe de la majorité départementale [Philippe Gosselin, NDLR] peut m'exclure. Cela ne m'empêchera pas de vivre. Mais me juger déloyal, c'est un peu fort", a-t-il affirmé chez nos confrères.

"Cette décision est prise dans un esprit de responsabilité et d'unité de notre majorité, afin de garantir la clarté et la sérénité de la poursuite de notre action", estime de son côté le président de la majorité départementale Philippe Gosselin.

Le premier vice-président du département, Jacky Bouvet, en charge des "Affaires générales" va devoir préparer le budget 2026.