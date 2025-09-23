En ce moment Mourir demain Natacha St-PIER
Manche. Journées du patrimoine : plus de 4 200 visiteurs pour les sites du département

Patrimoine. Plus de 4 200 visiteurs ont été enregistrés sur les sites et musées que gère le conseil départemental de la Manche.

Publié le 23/09/2025 à 15h05, mis à jour le 23/09/2025 à 15h21 - Par Thierry Valoi
Manche. Journées du patrimoine : plus de 4 200 visiteurs pour les sites du département
A la découverte des coulisses de l'institution départementale. - DDaguierCD50

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, le Département de la Manche a ouvert les portes de nombreux sites : musées, archives, espaces naturels sensibles et même le siège de la Maison du Département.

Au total, 3 510 visiteurs se sont rendus dans les musées et sites partenaires pour profiter des expositions, visites guidées, conférences et ateliers. Une fréquentation stable par rapport à l'édition 2024.

Une ouverture de la Maison du Département

Pour la première fois depuis 2016, la Maison du Département, siège du conseil départemental à Saint-Lô, a accueilli le public samedi 20 septembre. Les visiteurs ont pu découvrir les coulisses de l'institution à travers une exposition de véhicules de la direction des routes et une visite libre des bâtiments. Près de 500 personnes ont profité de cet accès.

Du côté des Archives départementales et de la Maison de l'Histoire, 197 visiteurs ont franchi les portes pour explorer documents et expositions retraçant l'histoire locale.

Un patrimoine qui séduit toujours les habitants

L'édition 2025 de ces Journées du patrimoine confirme l'attachement du public, en majorité des habitants de la Manche, à la découverte et au partage du patrimoine local. Au total, plus de 4 200 visiteurs ont ainsi été comptabilisés sur les différents sites et musées gérés par le Conseil départemental de la Manche.

