Cherbourg. Une marque bien connue va bientôt s'installer dans ce centre commercial

Une nouvelle boutique arrive bientôt dans le centre commercial Les Eléis à Cherbourg. La marque Rituals doit s'installer au rez-de-chaussée entre les enseignes Normal et Armand Thierry, près du Quai de l'Entrepôt, à partir du premier semestre 2026. La marque propose des produits spécialisés dans le bien-être et la beauté : gels douches, crèmes, infusions, thés, bougies parfumées… Créée en 2015, l'enseigne possède déjà plus 500 boutiques à travers le monde. Elle possède le label B Corp depuis 2 ans, une certification de performance sociale et environnementale.

Une nouvelle étape pour le centre commercial

"Nous sommes ravis d'accueillir Rituals, une enseigne premium très attendue par nos visiteurs. Cette ouverture confirme la dynamique du centre et notre volonté d'enrichir l'offre bien-être de la galerie", précise le directeur du centre commercial Stéphane Pinabel.