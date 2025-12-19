Cherbourg. Des personnes avec un handicap ont testé la prochaine attraction de la Cité de la mer

La Cité de la mer à Cherbourg prépare sa prochaine attraction permanente. Celle-ci sera consacrée aux relations entre l'océan et les êtres humains. "Imaginée comme une aventure interactive, à la manière d'un livre dont on est le héros, l'expérience permettra au visiteur d'endosser le rôle d'un explorateur, de vivre un récit commun en famille ou entre amis, et d'apprendre en s'amusant grâce à des dispositifs interactifs personnalisés via un bracelet connecté", promet le site touristique.

Une journée test

Cette attraction doit être accessible à tous les publics. 70 personnes, certaines malentendantes ou porteuses de troubles mentaux ou physiques, ont donc participé à une journée test, mercredi 10 décembre. Les participants ont testé en petits groupes des stations de jeu, qui ponctueront le parcours de la future exposition. Pour faciliter les interactions avec tous les publics, ceux-ci sont traduits en plusieurs langues, dont le braille et la langue des signes.

Les prototypes de jeu ont été pensés pour être faciles d'accès. - ©A.Soubigou - Le Cotentin

Les conclusions de cette journée doivent permettre d'améliorer le parcours. Le chantier, qui a démarré à l'automne dernier, doit se conclure d'ici la fin de l'année 2026.