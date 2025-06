Cherbourg. Les irréductibles Gaulois débarquent à la Cité de la Mer

C'est confirmé, après un périple dans les quatre coins de la terre, Astérix et Obélix, les célèbres personnages de bande dessinée, débarquent en automne à la Cité de la Mer de Cherbourg. L'arrivée des irréductibles Gaulois est prévue le 15 octobre avec l'exposition "Astérix et la mer" et ils devraient rester dans le Cotentin jusqu'au 31 mai 2026.

Découvrir comment la mer est représentée dans les bandes dessinées d'Astérix

Entre drakkars et créatures aquatiques, petits et grands suivent les deux personnages dans l'univers maritime de la BD. "A travers une scénographie ludique, les visiteurs découvriront comment la mer est représentée dans les cases des bandes dessinées d'Astérix. Jeux interactifs, quiz et installations participatives rythmeront cette exploration unique, installée dans le cadre prestigieux du Hall d'accueil de la Gare Maritime Transatlantique", détaille la Cité de la Mer dans un communiqué. Une exposition qui prolongera les initiatives du site dans le cadre de "l'année de la Mer".

"Afin de rendre la visite pédagogique et ludique, le parcours est enrichi de jeux, écrans tactiles et dispositifs ludiques. Un jeu de Memory permettra notamment aux enfants comme aux plus grands de tester leurs connaissances sur les différentes typologies d'embarcations", confie encore l'établissement.