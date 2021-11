Visitez la Cité de la Mer en nocturne ce week-end

Le week-end s'annonce festif à Cherbourg, et les noctambules auront de quoi s'occuper.

La ville propose des concerts à la plage verte dès 21h vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet, et du cinéma en plein air, dans le cadre de l'opération Cin'étoiles.

Avant le ciné, les aquariums !

Pour se mettre en jambes, la Cité de la Mer ouvre pour la première fois la nuit ! De 20h à 23 heures, petits et grands pourront profiter, au retour de la plage et avant le cinéma, des aquariums, de la visite du Redoutable et du pavillon consacré au Titanic*. Le tout pour un prix exceptionnel de 10 euros pour tous (gratuit pour les moins de 5 ans). Les caisses fermeront à 22h15.

*L'attraction "On a marché sous la mer" ne sera pas ouverte pour ces nocturnes.