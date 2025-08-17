En ce moment These Walls (feat. Pierre de Maere) DUA LIPA
Lion-sur-Mer. Un homme de 50 ans meurt noyé en mer

Sécurité. Un homme de 50 ans est décédé samedi 16 août à Lion-sur-Mer. Il s'est noyé alors qu'il se baignait avec un ami.

Publié le 17/08/2025 à 08h07 - Par Jimmy Joubert
Lion-sur-Mer. Un homme de 50 ans meurt noyé en mer
Un homme est mort noyé sur la plage de Lion-sur-Mer.

Aux alentours de 15h, samedi 16 août, la mer était quelque peu agitée quand deux hommes se sont retrouvés en difficulté au niveau de la plage de Lion-sur-Mer. Si l'un d'eux a réussi à regagner la terre ferme, sain et sauf, ce n'est pas le cas de cet homme de 50 ans. En état d'urgence absolue, la victime a rapidement été prise en charge par les sauveteurs du poste de secours d'Hermanville-sur-Mer, relayés par une équipe du SMUR.

Malgré les tentatives de réanimation, le cinquantenaire en arrêt cardio-respiratoire est finalement décédé lors de son transport vers l'hôpital.

