Lion-sur-Mer. Un homme de 50 ans meurt noyé en mer

Aux alentours de 15h, samedi 16 août, la mer était quelque peu agitée quand deux hommes se sont retrouvés en difficulté au niveau de la plage de Lion-sur-Mer. Si l'un d'eux a réussi à regagner la terre ferme, sain et sauf, ce n'est pas le cas de cet homme de 50 ans. En état d'urgence absolue, la victime a rapidement été prise en charge par les sauveteurs du poste de secours d'Hermanville-sur-Mer, relayés par une équipe du SMUR.

Malgré les tentatives de réanimation, le cinquantenaire en arrêt cardio-respiratoire est finalement décédé lors de son transport vers l'hôpital.