Jumièges. Une barque chavire sur le lac, un homme de 58 ans meurt noyé

Un drame s'est produit jeudi 6 novembre au lac de Jumièges. Vers 18h, une barque a chaviré avec à son bord deux personnes.

Un homme de 58 ans a été porté disparu. Une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers s'est rendue sur place pour effectuer des recherches. La victime a été retrouvée dans le lac, sans vie, morte noyée.

Un adolescent sain et sauf mais choqué

Un adolescent de 15 ans a pu regagner la rive par ses propres moyens. Il a été pris en charge par les pompiers. Il a été transporté choqué vers les urgences pédiatriques du CHU Rouen.

L'intervention a mobilisé 29 sapeurs-pompiers dont une équipe de sauveteurs aquatiques de surface, une équipe de plongeurs et l'hélicoptère Dragon76.