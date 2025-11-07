En ce moment Juste avant de tomber Benjamin BIOLAY
Jumièges. Une barque chavire sur le lac, un homme de 58 ans meurt noyé

Sécurité. Une barque a chaviré, jeudi 6 novembre sur le lac de Jumièges, avec à son bord deux personnes. Un homme de 58 ans est mort noyé. Un adolescent de 15 ans est indemne mais choqué.

Publié le 07/11/2025 à 08h35 - Par Gilles Anthoine
Une barque a chaviré sur le lac de Jumièges. Un homme de 58 ans est mort noyé. - Google Street View

Un drame s'est produit jeudi 6 novembre au lac de Jumièges. Vers 18h, une barque a chaviré avec à son bord deux personnes.

Un homme de 58 ans a été porté disparu. Une équipe de plongeurs des sapeurs-pompiers s'est rendue sur place pour effectuer des recherches. La victime a été retrouvée dans le lac, sans vie, morte noyée.

Un adolescent sain et sauf mais choqué

Un adolescent de 15 ans a pu regagner la rive par ses propres moyens. Il a été pris en charge par les pompiers. Il a été transporté choqué vers les urgences pédiatriques du CHU Rouen.

L'intervention a mobilisé 29 sapeurs-pompiers dont une équipe de sauveteurs aquatiques de surface, une équipe de plongeurs et l'hélicoptère Dragon76.

