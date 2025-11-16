En ce moment Dis-moi oui SANTA
Bayeux. Une trentenaire soupçonnée d'avoir noyé son bébé dans une baignoire

Sécurité. Le parquet de Caen va ouvrir une information judiciaire pour meurtre sur mineur, dimanche 16 novembre, visant une trentenaire. Elle est soupçonnée d'avoir noyé son bébé de cinq semaines dans une baignoire chez elle, à Bayeux, avant de prendre la fuite.

Publié le 16/11/2025 à 15h32
La suspecte s'est d'abord enfuie avant d'être arrêtée par les gendarmes. - Célia Caradec

Une femme de 31 ans, soupçonnée d'avoir tué son nouveau-né à Bayeux en le noyant dans une baignoire, sera présentée dimanche 16 novembre à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, a annoncé le procureur de Caen à l'Agence France Presse.

"Une information judiciaire sera ouverte (dimanche) après-midi pour meurtre sur mineur de moins de quinze ans", précise le procureur Joël Garrigue.

Un bébé de cinq semaines

Le magistrat va requérir le placement de la mère en détention provisoire, lors de son passage devant le juge des libertés et de la détention.

La trentenaire est soupçonnée d'avoir noyé son bébé de cinq semaines dans la nuit de vendredi 14 à samedi 15 novembre, à son domicile de Bayeux, avant de prendre la fuite puis d'être interpellée par les gendarmes.

