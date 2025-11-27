En ce moment La vie qu'on mène Mentissa
Sécurité. Fin du procès à l'arme blanche aux assises du Calvados. Le meurtrier écope de 20 ans de réclusion avec une sûreté de 10 ans.

Publié le 27/11/2025 à 09h24 - Par Martine Dubos
Meurtre à Argences. L'accusé condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises
L'accusé est condamné à 20 ans de prison ce mercredi 26 novembre par la cour d'assises du Calvados. - Martine Dubos

Le procès du meurtre d'un homme de 39 ans à Argences s'est achevé aux assises du Calvados ce mercredi 26 novembre. La victime avait été tuée à l'arme blanche par un jeune père de famille âgé de 30 ans, des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 octobre 2022. Malgré l'intervention des secours, l'homme n'avait pu être réanimé et était mort devant des témoins et cinq enfants.

Pas un geste involontaire

A la fin d'une soirée bien arrosée, une dispute éclate entre les deux hommes. Le couple d'invités part dans un premier temps puis l'homme remonte dans l'appartement. Il tambourine à la porte. L'accusé ouvre et lui assène un coup de couteau dans le thorax et le cœur, ce qui entraîne son décès.

Après les plaidoiries de la défense la veille, l'avocate générale a prononcé son réquisitoire. Elle a rappelé les conséquences dramatiques pour la famille de la victime qui attend depuis 3 ans que justice soit faite. Elle explique aux jurés qu'ils vont avoir à juger un homme qui a porté atteinte à une valeur fondamentale, la vie humaine. Ce n'est pas un geste involontaire. L'envie de donner la mort est établie. La légitime défense ne peut en aucun cas être retenue. Elle demande une peine de 25 ans de réclusion criminelle avec un suivi sociojudiciaire à la fin de la détention.

Son intention de tuer au cœur des débats

L'avocate de la défense, maître Barakat, dit combien il est parfois difficile de prendre la parole devant la cour, pour défendre un homme "dont on est la dernière béquille. Il ne va pas bien, il est comme absent. Il a eu beaucoup de difficulté à s'exprimer tout le long du procès, mais il a répété 'je n'ai jamais voulu tuer'". Il n'est pas impossible que ce soit la victime qui se soit approchée du couteau. Elle déclare aux jurés : "Vous n'avez pas matière, pas les éléments pour dire qu'il avait l'intention de tuer."

20 ans de prison

Après délibéré, le verdict est tombé. Charles-Henri Hamy est condamné à 20 ans de réclusion dont 10 ans de sûreté, suivi sociojudiciaire à la sortie, obligation de soins, de travail, interdiction de fréquenter les débits de boissons, de port d'arme et de permis de chasse pendant 15 ans. Inscription sur le fichier des délinquants sexuels ou violents. Exécution immédiate.

Il devra verser 15 000€ et 2 000€ pour frais d'avocat à chacun des deux frères de la victime. Les dommages pour la mère, la sœur et la fille sont renvoyés sur intérêts civils au 2 juillet 2026.

