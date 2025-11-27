En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Meurtre à Saint-Lô. Le suspect placé en détention provisoire

Sécurité. Le suspect d'un meurtre dans un appartement de La Dollée à Saint-Lô a été placé en détention provisoire, jeudi 27 novembre.

Publié le 27/11/2025 à 23h05, mis à jour le 27/11/2025 à 23h07 - Par Thibault Lecoq
Le suspect d'un meurtre à l'arme blanche à Saint-Lô a été mis en examen pour meurtre et placé en détention, jeudi 27 novembre. - Thierry Valoi

Le procureur de la République de Coutances, Gauthier Poupeau, a détaillé les premiers éléments de l'enquête, après la découverte d'un homme mort dans un appartement du quartier de La Dollée à Saint-Lô, mercredi 26 novembre. Un suspect a été placé en détention provisoire et est poursuivi pour meurtre, a-t-il annoncé jeudi 27 novembre.

La police est intervenue dans cet immeuble du chef-lieu de la Manche vers 4h30 du matin, après un appel des voisins. Ils trouvent alors le corps sans vie d'un homme de 25 ans. Il habitait gratuitement dans ce logement. Les premières constatations montrent que la mort est due à un traumatisme, plusieurs coups donnés par une arme tranchante. L'enquête est donc ouverte pour homicide volontaire.

Le locataire du logement, un autre homme de 25 ans, était aussi sur les lieux. Il est interpellé et placé en garde à vue, ou il dit être à l'origine de la mort. Jeudi 27 novembre, il est présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour meurtre. Il a alors été placé en détention.

