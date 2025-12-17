Saint-Lois. La police appelle les commerces à la vigilance après des vols

Plusieurs vols et tentatives de vols ont eu lieu depuis le samedi 13 décembre dans le Saint-Lois annonce la police nationale. Il y a eu six actes malveillants en tout. Ils ont visé des commerces de proximité, de nuit, dans différents secteurs d'Agneaux et de Saint-Lô.

Les forces de l'ordre appellent à la vigilance concernant les fonds de caisse et les monnayeurs installés dans les commerces. Elles rappellent qu'ils doivent être vides et ouverts pour éviter des dégradations inutiles. Un logement a aussi été visité, avec des bijoux recherchés en plus d'argent liquide. La police conseille de les contacter pour avoir des conseils de sûreté.