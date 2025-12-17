Saint-Lois. La police appelle les commerces à la vigilance après des vols

Plusieurs vols et tentatives de vols ont eu lieu depuis le samedi 13 décembre dans le Saint-Lois annonce la police nationale. Il y a eu six actes malveillants en tout. Ils ont visé des commerces de proximité, de nuit, dans différents secteurs d'Agneaux et de Saint-Lô.
Les forces de l'ordre appellent à la vigilance concernant les fonds de caisse et les monnayeurs installés dans les commerces. Elles rappellent qu'ils doivent être vides et ouverts pour éviter des dégradations inutiles. Un logement a aussi été visité, avec des bijoux recherchés en plus d'argent liquide. La police conseille de les contacter pour avoir des conseils de sûreté.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.