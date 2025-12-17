Caen. "Fiers d'être caennais" : l'heure du bilan pour le Millénaire

Caen devait briller aux yeux de tous. Le Millénaire de la ville aura rempli son but. Conçu pour offrir de grands moments de rassemblement aux habitants et cultiver ce sentiment d'appartenance, l'événement a été "magnifique" selon le maire Aristide Olivier. "Le deuxième objectif, peut-être moins perçu, était de valoriser nos atouts à l'extérieur. Quand on voit les retours et la valorisation, l'objectif est rempli", poursuit celui qui reconnaît humblement que "tout n'a pas été parfait". Il note ainsi que "sur chaque événement, certains n'ont pas pu tout voir ou être bien placés". Le revers de la médaille de cet engouement considérable.
Une fréquentation monstre
Retour dans le passé. Nous sommes le 20 mars, le château s'ouvre à nouveau aux Caennais. Environ 40 000 personnes se pressent tout autour de l'édifice durant la soirée. "C'est ce que nous avions envisagé pour l'ensemble des trois jours !", se souvient encore le maire. Les projections pour la Parade Opératique avaient alors été revues à la hausse, imaginant entre 100 000 et 120 000 personnes sur la déambulation : il y aura 150 000 spectateurs ! "On s'est adapté au fur et à mesure."
S'il s'arrête le 21 décembre, le Millénaire aura un héritage, physique au moins. "Pour garder une trace de cette année, l'essentiel des œuvres d'art va rester, comme celles sur la Presqu'île, le bassin Saint-Pierre, dans le château...", affirme Aristide Olivier, qui encourage également à "conserver cette effervescence" d'une année de festivités. Ainsi que cette fierté, qu'il illustre par un moment, lorsque les portes du château se sont rouvertes. "Je m'en souviens car j'étais très ému, et aussi dans l'appréhension de ce coup d'envoi. Une dame est venue me voir, avec les yeux qui brillaient. Elle m'a dit : 'Que c'est beau, nous sommes fiers d'être caennais.'"
Une dernière surprise
Le Millénaire de Caen se conclut en beauté avec une dernière surprise sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville le dimanche 21 décembre.
Il est temps de refermer le chapitre. Mais avant, les organisateurs du Millénaire de Caen proposent un dernier temps fort aux habitants. Dimanche 21 décembre, à 20h, un événement surprise, d'une durée d'environ 35 minutes, se déroulera sur l'esplanade de l'hôtel de Ville. "Ce sera un moment simple et populaire, à l'image de tout le Millénaire, laisse filtrer Aristide Olivier, le maire de Caen. Pour ce dernier dimanche avant Noël, ce sera une dernière manière de partager des ondes positives, et voir que notre patrimoine est magnifique." Si le suspense reste bien entier, Aristide Olivier assure que ce grand final n'a aucun lien avec le calendrier de l'Avent et ses spectacles offerts depuis les fenêtres de l'Abbaye-aux-Hommes, chaque soir à 18h.
Des recommandations
A partir de 16h dimanche, les cadences des tramways sont augmentées. "Le niveau sonore du spectacle n'est pas conçu pour les enfants en bas âge", conseillent les organisateurs, de quoi donner un léger indice sur l'événement. Vélos, trottinettes et poussettes sont déconseillés pour mieux circuler dans la foule.
Une météo toujours agréable ?
Tenir un spectacle en extérieur fin décembre peut se révéler risqué. Les organisateurs espèrent que la pluie caennaise, qui a été bien souvent clémente avec les manifestations extérieures en 2025, ne sera pas de mauvaise humeur. "Ce Millénaire est né sous une bonne étoile", sourit Aristide Olivier.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.