Caen. "Fiers d'être caennais" : l'heure du bilan pour le Millénaire

Caen devait briller aux yeux de tous. Le Millénaire de la ville aura rempli son but. Conçu pour offrir de grands moments de rassemblement aux habitants et cultiver ce sentiment d'appartenance, l'événement a été "magnifique" selon le maire Aristide Olivier. "Le deuxième objectif, peut-être moins perçu, était de valoriser nos atouts à l'extérieur. Quand on voit les retours et la valorisation, l'objectif est rempli", poursuit celui qui reconnaît humblement que "tout n'a pas été parfait". Il note ainsi que "sur chaque événement, certains n'ont pas pu tout voir ou être bien placés". Le revers de la médaille de cet engouement considérable.

Une fréquentation monstre

Retour dans le passé. Nous sommes le 20 mars, le château s'ouvre à nouveau aux Caennais. Environ 40 000 personnes se pressent tout autour de l'édifice durant la soirée. "C'est ce que nous avions envisagé pour l'ensemble des trois jours !", se souvient encore le maire. Les projections pour la Parade Opératique avaient alors été revues à la hausse, imaginant entre 100 000 et 120 000 personnes sur la déambulation : il y aura 150 000 spectateurs ! "On s'est adapté au fur et à mesure."

S'il s'arrête le 21 décembre, le Millénaire aura un héritage, physique au moins. "Pour garder une trace de cette année, l'essentiel des œuvres d'art va rester, comme celles sur la Presqu'île, le bassin Saint-Pierre, dans le château...", affirme Aristide Olivier, qui encourage également à "conserver cette effervescence" d'une année de festivités. Ainsi que cette fierté, qu'il illustre par un moment, lorsque les portes du château se sont rouvertes. "Je m'en souviens car j'étais très ému, et aussi dans l'appréhension de ce coup d'envoi. Une dame est venue me voir, avec les yeux qui brillaient. Elle m'a dit : 'Que c'est beau, nous sommes fiers d'être caennais.'"