En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Burger King aux Rives de l'Orne : ouverture imminente

Economie. L'enseigne de restauration rapide Burger King arrive aux Rives de l'Orne à Caen. Les premiers burgers seront cuisinés jeudi 18 décembre.

Publié le 17/12/2025 à 14h51 - Par Lilian Fermin
Caen. Burger King aux Rives de l'Orne : ouverture imminente
Burger King arrive très bientôt aux Rives de l'Orne à Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après plusieurs semaines de travaux, tout est prêt. L'enseigne Burger King s'installe aux Rives de l'Orne à Caen à compter du jeudi 18 décembre. Le service en salle est ouvert tous les jours de 11h à minuit, alors qu'une cinquantaine d'employés en CDI ont été recrutés pour cette ouverture.

Burger King, géant américain de la restauration rapide, prend la place d'Hippopotamus, présent depuis plusieurs années aux Rives de l'Orne. Il s'agit du deuxième point de vente en centre-ville de l'enseigne, déjà installée le long du château à Caen. Burger King est aussi à Mondeville, à Troarn ou encore à Douvres-la-Délivrande.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Burger King aux Rives de l'Orne : ouverture imminente
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple