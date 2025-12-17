Caen. Burger King aux Rives de l'Orne : ouverture imminente

Après plusieurs semaines de travaux, tout est prêt. L'enseigne Burger King s'installe aux Rives de l'Orne à Caen à compter du jeudi 18 décembre. Le service en salle est ouvert tous les jours de 11h à minuit, alors qu'une cinquantaine d'employés en CDI ont été recrutés pour cette ouverture.

Burger King, géant américain de la restauration rapide, prend la place d'Hippopotamus, présent depuis plusieurs années aux Rives de l'Orne. Il s'agit du deuxième point de vente en centre-ville de l'enseigne, déjà installée le long du château à Caen. Burger King est aussi à Mondeville, à Troarn ou encore à Douvres-la-Délivrande.