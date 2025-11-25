Restauration rapide. L'enseigne Burger King s'installe près de L'Aigle : 60 emplois créés

Avis aux amateurs de burgers grillés à la flamme ! La chaîne de restauration rapide Burger King continue de s'implanter dans l'Orne avec l'ouverture d'un nouveau restaurant à Saint-Sulpice-sur-Risle, mercredi 26 novembre.

60 personnes employées

Il s'agit du quatrième restaurant de l'enseigne à ouvrir ses portes dans l'Orne, avec ceux d'Alençon, Flers et Argentan. "On a tout de suite senti qu'on arrivait dans une ville accueillante. Cela nous a donné envie de faire un restaurant à l'image du coin, simple et chaleureux", écrit Kader Aissani, franchisé Burger King à Saint-Sulpice-sur-Risle. Au total, 60 personnes ont été employées pour faire tourner le nouveau restaurant.