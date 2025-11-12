En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Près de Rouen. "On reste une marque populaire" : Burger King ouvre son 600e restaurant à Grand-Quevilly

Economie. L'enseigne de fast-food Burger King a inauguré, mercredi 12 novembre, son 600e restaurant à Grand-Quevilly dans la zone commerciale du Bois-Cany.

Publié le 12/11/2025 à 17h48 - Par Alexandre Leno
Burger King revendique 500 000 clients chaque année en France.

En 2012, Burger King fêtait son grand retour en France avec des premiers fast-foods à Marseille, Reims et Paris. 13 ans plus tard, l'enseigne fête son 600e restaurant français à Grand-Quevilly, près de Rouen. L'enseigne a été inaugurée, mercredi 12 novembre, en présence du directeur de Burger King France, Alexandre Simon ainsi qu'Olivier Bertrand fondateur du groupe Bertrand qui détient la marque en France. Le dernier Burger King a trouvé sa place sur le centre Bois Cany à seulement quelques pas de son concurrent McDonald's, profitant ainsi de toute la zone commerciale et de son cinéma Pathé.

Une "success-story" ?

Avec 600 restaurants lancés en 13 ans, 30 000 employés, 2 milliards d'euros de chiffres d'affaires et 500 000 clients, Burger King est "une success-story" en France, salue son directeur Alexandre Simon. La marque doit aussi composer avec le succès du "burger" dont une grande partie de la restauration française s'est emparée, rajoutant encore plus de concurrence dans un secteur déjà très compétitif. "Le modèle va tenir" selon Alexandre Simon, persuadé que ce dernier séduit toujours malgré la multiplication des enseignes du genre. "On n'a rien à envier aux autres restaurants que ce soit au niveau du service, de la qualité des produits et de l'expérience de manière générale… Il est normal que d'autres s'engouffrent dans ce segment."

A lire aussi. Burger King débarque à côté de Rouen avec 60 emplois créés

Le nouveau Burger King de la zone commerciale du Bois Cany a été lancé par Karine Berg, déjà très présente dans l'agglomération rouennaise. "C'est mon dixième restaurant franchisé Burger King, lance fièrement l'entrepreneur. J'ai commencé en 2014 lorsque la marque n'était pas aussi flamboyante qu'aujourd'hui", se rappelle-t-elle. La Normande a pu, comme d'autres, profiter notamment du rachat en 2015 de l'enseigne Quick par le groupe Bertrand qui avait décidé de transformer les enseignes de la marque belge en restaurant Burger King. Ce qui a été le cas pour ceux de Tourville-la-Rivière, Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan et celui de la rue du Gros Horloge à Rouen, tous détenus par Karine Berg. 

Près de Rouen. "On reste une marque populaire" : Burger King ouvre son 600e restaurant à Grand-Quevilly
